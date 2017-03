A Justiça de Mato Grosso, por meio da Quinta Câmara Civil, proferiu acordão a favor de um cliente que teve seus dados pessoais roubados e usados por estelionatários. Segundo consta, o cliente teve seu cartão de crédito – emitido por uma rede de lojas – fraudado e uma dívida de R$ 2.071 que não realizou. O magistrado condenou a empresa a pagar R$ 6 mil em danos morais e determinou o cancelamento da dívida não efetuada.

Segundo o entendimento da Câmara, a empresa é responsável pela conferência de dados e transações realizadas por meio do cartão de crédito. “No caso em tela, a pretensão levada a efeito pelo autor é a reparação de danos morais, porque terceira pessoa usando de documentos falsos, beneficiou-se dos serviços da ré, na compra de bens, gerando o débito de R$ 2.071,66, experimentando dissabores e constrangimentos”, pontuou.

Por conta disso, a Câmara determinou que a empresa pague R$ 6 mil em danos morais, devendo incidir juros e correção monetária a contar da decisão, declarar inexistente o débito e ao pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios. “Entendo que as empresas comerciais, tais como as instituições financeiras têm responsabilidade objetiva, pelos danos causados por suas ações ou omissões”, disse em sua decisão o magistrado