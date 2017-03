Pelo terceiro final de semana seguido, semáforos da região central de Rondonópolis voltaram a sofrer um apagão, gerando tumulto e riscos de acidentes no trânsito. Desta vez, chamou a atenção a demora para resolver o problema. Iniciado no domingo (26/2), o recente apagão nos semáforos foi sanado apenas ontem (1/3). Com tantos problemas, a população vem questionando o que vem ocorrendo com os semáforos da região central da cidade. A Prefeitura alega não dispor atualmente de equipes de plantão para resolver os problemas em fins de semana e feriados.

A situação dos semáforos da região central de Rondonópolis tem chamado a atenção dos motoristas da cidade. Desta vez, os transtornos só não foram mais visíveis porque o apagão aconteceu em período em que o centro comercial estava com movimento bastante reduzido em função do período de carnaval. O problema ficou mais visível na manhã de ontem, com a volta do fluxo normal de veículos ao Centro. Cruzamentos como da Rua Dom Pedro II com a Avenida Bandeirantes e com a Avenida Tiradentes, da Rua Rio Branco com a Avenida Bandeirantes e com a Avenida Tiradentes, de grande fluxo, são alguns dos locais que voltaram a sofrer com o problema.

Essa situação nos semáforos, que vem persistindo, tem gerando muita revolta nos motoristas, apontando para o volume arrecadado com multas em Rondonópolis. Vale registrar que os problemas vêm ocorrendo na nova gestão municipal, a partir de janeiro deste ano, já com o novo sistema de sinalização semafórica implementado pela Prefeitura. Esse novo sistema é todo informatizado e interligado por fibra óptica a uma central de controle, o que possibilita a supervisão dos equipamentos de forma online. A modernização semafórica está custando aos cofres públicos cerca de R$ 2,784 milhões, pagáveis em 18 meses.

Por sua vez, o secretário municipal de Transportes e Trânsito (Setrat), Rodrigo Metello, disse ontem ao Jornal A TRIBUNA que não tem pessoal disponível para dar assistência nos semáforos em fins de semana e feriados. Ele justificou que, desde 1º de janeiro deste ano, por contenção de despesas, não estão podendo ser pagas horas extras para equipes que atuam nos plantões da Setrat, como para manutenção dos semáforos.

Conforme Rodrigo Metello, os problemas de apagões nos semáforos da região central vêm ocorrendo devido a oscilações de energia elétrica e consequências de chuvas. Como até o final do ano passado as equipes de plantão estavam em atuação na Setrat, ele conta que esses transtornos não eram perceptíveis. Dessa forma, assim que as equipes de plantões forem retomadas, atesta que os problemas nos semáforos não permanecerão por tanto tempo.

A intenção da Setrat é resolver a questão do pagamento da hora extra para as equipes de manutenção ainda neste mês de março.

Câmara convoca secretário para explicar problemas nos semáforos

Por meio de requerimento aprovado por todos os vereadores na sessão desta quarta-feira (1/3), os parlamentares Fabio Cardozo (PPS) e subtenente Guinâncio (PSDB) estão convocando o secretário municipal de Trânsito, Rodrigo Metello, para prestar informações do funcionamento dos semáforos da região central, que têm apresentado falhas constantemente em vários cruzamentos e gerado muitas reclamações de condutores de veículos e pedestres.

“Pode ser na tribuna da Câmara ou até mesmo na reunião das comissões técnicas. É urgente resolver esta situação, antes que cause acidentes ou algo mais grave”, ressaltou da tribuna do plenário do legislativo rondonopolitano o primeiro-secretário da Casa, vereador Fabio.