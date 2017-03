Chuva deixa São Paulo em estado de atenção para alagamentos – 12h48′

A chuva deixa hoje (6) toda a cidade de São Paulo em estado de atenção para alagamentos, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Os motoristas devem ficar atentos aos alagamentos nas marginais Tietê e Pinheiros.

Áreas de instabilidade na Grande São Paulo avançam sobre a cidade com deslocamento lento. A chuva é moderada nas regiões do centro, Tremembé, Perus e Jaraguá, na zona norte, e nas regiões da Vila Leopoldina, Lapa, Rio Pequeno e Butantã, na zona oeste. Chuvas mais intensas caem nas regiões de Cangaíba, Ermelino Matarazzo e São Miguel Paulista, nq zona leste.

As temperaturas oscilam em torno de 27°C em São Paulo. O Aeroporto de Congonhas funciona normalmente, com quatro voos atrasados entre o meio-dia e as 13h, além de quatro cancelados desde a sua abertura hoje. O Aeroporto de Guarulhos também opera normalmente, com dois voos em atraso e nenhum cancelado.

A previsão do tempo para os próximos dias é de mais chuva, com a frente fria que se afasta do litoral paulista, mas produz ventos úmidos que passam a soprar do oceano. A terça-feira (7) terá tempo nublado, chuvas isoladas e garoa, principalmente no início e no fim do dia. Os termômetros devem variar entre 19°C e 26°C.

