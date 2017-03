A demora na oficialização do resultado ocorreu porque houve uma contestação do resultado da eleição

A professora doutora Cecília Fukiko Kamei Kimura foi confirmada ontem (30/3) a nova diretora do Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS) da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em Rondonópolis, após eleição transcorrida no último dia 20 de março. Ela obteve 47,36% dos votos.

A demora na oficialização do resultado ocorreu porque houve uma contestação do resultado da eleição, sendo que a Congregação do ICHS decidiu pela recontagem dos votos, confirmando a vitória de Cecília Fukiko. Na eleição, a professora doutora Antonia Marilia Medeiros Nardes obteve 44,72% e o professor doutor Alexandre Oliveira de Meira Gusmão, 7,92%.

Conforme o resultado da eleição por categorias, a professora Antonia Marília teve 48,44% entre os discentes, 52,38% entre os docentes e 33,33% entre os técnicos administrativos. Cecília Fukiko teve 35,42% entre os discentes, 40% entre os docentes e 66,67% entre os técnicos. Já Alexandre Gusmão conseguiu 16,17% entre os discentes, 17,15% entre os docentes e 0% entre os técnicos.

Ao Jornal A TRIBUNA, a professora Cecília Fukiko enfatizou que pretende intensificar a discussão do seu plano de trabalho a partir de agora, mas que seu propósito principal é melhorar as condições dos cursos de graduação e pós-graduação e programas de pesquisa e extensão do ICHS. Também destaca a luta pela implantação do curso de Direito; a institucionalização da Faculdade de Ciências Aplicadas (Facap); a conquista de mais vagas de técnicos e de docentes; e, na medida do possível, novas estruturas físicas. “Vamos continuar lutando pela emancipação do nosso campus”, acrescentou.

Outras propostas anunciadas durante a campanha foram repensar o vínculo ICHS/licenciaturas, revendo a contribuição na formação de professores, disciplinas pedagógicas e comuns; lutar pelo fortalecimento e expansão dos convênios de estágios; apoiar ações que possibilitem a integração graduação/pós-graduação; apoiar a capacitação docente e dos servidores técnico-administrativos; lutar pela abertura de mais cursos de graduação e pós-graduação; estimular e valorizar políticas culturais; apoiar a política de turno contínuo, entre outros.

Cecília Fukiko tem 67 anos, é doutora em Educação Matemática, já foi pró-reitora do campus local e atualmente é chefe do Departamento de Educação do campus local.