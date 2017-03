Cássio falha, mas Corinthians busca o empate com a Ponte em Campinas

Contra um Corinthians muito pouco criativo, a Ponte Preta aproveitou uma falha de Cássio, mas não conseguiu evitar o empate dos visitantes em confronto no Moisés Lucarelli pela oitava rodada do Paulista. Lucca abriu o placar de falta, e Léo Santos igualou no segundo tempo, mantendo o time da capital com a melhor campanha no estadual.

Com o 1 a 1, as duas equipes continuam na ponta em seus grupos, muito próximas da classificação para as oitavas de final. O Corinthians tem 19 pontos no Grupo A, à frente de Botafogo (11) e São Bernardo (9). A Ponte foi a 17 pontos, contra 13 do Mirassol e 10 do Santos. Faltam 12 pontos em disputa na primeira fase do torneio.

No interior, o Corinthians poupou Pablo e Fagner e não teve Gabriel (suspenso) e Romero (lesionado). Ficaram com as vagas Pedro Henrique, Léo Príncipe, Paulo Roberto e Léo Jabá.

Sob intenso calor em Campinas, Ponte Preta e Corinthians fizeram um primeiro tempo movimentado, com os donos da casa mais incisivos enquanto os visitantes abusavam da paciência para buscar espaços na defesa rival.

A Ponte esteve mais perto do gol – Pottker e Ravanelli quase marcaram no mesmo lance, aos 19 minutos –, mas só conseguiu abrir o placar graças a uma falha de Cássio. Lucca bateu falta no canto direito do goleiro, que viu a bola passar por baixo de seus braços.

Atrás no placar, o técnico Fábio Carille mudou o Corinthians no intervalo: tirou Léo Jabá e colocou Kazim. O panorama do duelo pouco mudou, porém. A Ponte continuou mais perto de fazer o segundo gol do que de sofrer o empate.

Mesmo assim, não conseguiu evitar que os rivais igualassem. Numa das poucas vezes em que se aproximou da meta de Aranha, o Corinthians encontrou seu gol. Jô recebeu dentro da área e, como um pivô, rolou para o zagueiro Léo Santos, que havia entrado pouco antes no lugar de Balbuena, machucado. O defensor ajeitou e bateu de esquerda para dar um ponto aos visitantes.