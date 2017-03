Casos seguidos de assaltos com reféns assustam

Casos seguidos de roubo a residência, com vítimas sendo mantidas em cárcere, vêm assustando a população de Rondonópolis nos últimos dias. Entre esses casos, está o ocorrido na noite de anteontem (13), na Vila Aurora, quando uma família foi feita refém por bandidos armados. Os marginais levaram aproximadamente R$ 350 em dinheiro, roupas e o carro da família, que foi abandonado e recuperado pela Polícia Militar (PM) poucas horas após o crime.

Conforme as informações registradas no Boletim de Ocorrência (BO), um dos moradores da casa foi rendido no momento em que entrava na residência. O bandido ainda pediu para a vítima abrir o portão novamente, para que o seu comparsa também pudesse entrar na casa. A família foi trancada em um cômodo e diversos objetos foram levados.

O caso é mais um dos registrados em Rondonópolis desde a última sexta-feira (10). Naquele dia, um fazendeiro de 77 anos viveu momentos de pânico ao sair de sua fazenda na MT-270, com sua caminhonete. Ele foi rendido por bandidos armados que roubaram seu celular, R$ 500,00 em dinheiro e o veículo. Os criminosos pegaram a rodovia sentido Rondonópolis e passaram por vários bairros até chegar na Rodovia do Peixe, onde pararam e amarraram a vítima.

O fazendeiro foi agredido e deixado no local, sendo ajudado por populares que chamaram a Polícia Militar (PM). O veículo foi recuperado posteriormente e os dois homens foram presos pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Rondonópolis.

Na noite de sábado (11), a vítima foi a esposa do vereador Jaílton Dantas, Maria Mendes Dantas (61), que foi feita refém por mais de três horas dentro da sua residência, no bairro Santa Cruz, por um homem que usava uma faca para ameaçar.

Conforme relatou Jaílton, o mesmo estava no hospital e ao chegar em casa encontrou o portão aberto, a porta da casa aberta e todas as luzes apagadas. Ao entrar na residência, escutou a mulher, que estava dentro do quarto amarrada, pedir socorro.

A residência foi toda vasculhada pelo marginal, que fugiu levando bolsa, dinheiro e alguns pertences de sua esposa. “As bolsas foram encontradas na Avenida Tiradentes na manhã de domingo, e foi possível recuperar chaves do carro, documento, entre outras coisas. Ele levou apenas o dinheiro”, contou Jaílton, que disse ainda que o homem ainda não foi identificado pela polícia e que provavelmente tinha um comparsa dando apoio a ação. Conforme o vereador, a sua esposa ainda se encontra muito abalada devido a situação vivida.