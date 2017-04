Casa de Rosa

Rosa-menina,

Menina rosa.

Bela aborígine,

Gigante e charmosa.

Pele de pêssego,

Em sóis abrasadores.

Morena do Brasil,

Do Brasil, as flores.

Como asas de borboleta…

Impulsionou.

Para se ver e não tocar,

Impressionou.

Assistia em todas as moradias,

E não tinha teto.

Mitigou povos,

Era o correto.

Ainda causa litígio,

Fazendo vitória.

Assunto e furor,

Aos desbravadores da história.

(*) Hermélio Silva é escritor e membro fundador da Academia Rondonopolitana de Letras, cadeira número 6