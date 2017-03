Campus local da UFMT tem eleições para direção do ICHS

No próximo dia 20 de março, aproximadamente 1.800 pessoas entre estudantes, docentes e técnico-administrativos, escolhem por meio de eleição o novo diretor do Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS) da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em Rondonópolis.

A votação acontecerá das 8h até as 21h30, no campus local. Atualmente, o Instituto é formado por 10 cursos de graduação das áreas de ciências sociais e humanas, dois mestrados e dois programas de extensão contínuos, sendo o Centro de Línguas (Celig), e o Núcleo de Estudos Avançados da Terceira Idade (Neati).

Concorrem ao cargo de diretor do ICHS os professores Alexandre Gusmão, Antonia Marilia e Cecília Kimura. Em visita ao A TRIBUNA, os três candidatos falaram sobre suas propostas.

Alexandre Oliveira de Meira Gusmão (46), é doutor em documentação e já foi coordenador do curso de biblioteconomia da UFMT de Rondonópolis. Entre suas propostas, o professor destaca romper com o círculo vicioso de aceitar todas as respostas negativas dadas pela reitoria da UFMT; apoiar o processo de emancipação do campus; promover o relacionamento entre o ICHS com os arranjos produtivos, sociais e culturais; divulgar e acompanhar permanentemente a execução do Plano de Desenvolvimento Institucional do ICHS; investir na melhoria da infraestrutura dos cursos de graduação e pós-graduação e na expansão do ICHS com a criação de mais cursos de graduação, mestrado e doutorado; qualificar os servidores técnico-administrativos via a oferta de um mestrado profissional; incentivar o fortalecimento dos centros acadêmicos e a criação de empresas juniores no ICHS e estimular as atividades artístico-culturais e criar festivais de arte e cultura, entre outros.

Antonia Marilia Medeiros Nardes é doutora em ecologia e recursos naturais, e a atual diretora do ICHS, buscando portanto a reeleição. Entre suas propostas estão lutar pela ampliação de espaços físicos destinados às salas de aula, laboratórios e auditórios; estimular a criação de novos programas de pós-graduação Stricto Sensu e Lato Sensu; fortalecer a presença do ICHS em âmbito local e regional; manter o empenho pela criação da Faculdade de Ciências Aplicadas e Políticas (Facap); reafirmar o compromisso das Ciências Humanas com a formação política, filosófica, cultural e artística; maior qualidade de Ensino, Pesquisa e Extensão; manter a gestão democrática; lutar por novas vagas de concurso público para docentes e técnico-administrativos; lutar por novos cursos de graduação e pós-graduação e apoiar a pró-reitoria na luta por novos espaços físicos para os Institutos, entre outros.

Cecília Fukiko Kamei Kimura (67) é doutora em Educação Matemática, já foi pró-reitora do campus local e atualmente é chefe do Departamento de Educação do campus local. Entre suas propostas, ela destaca repensar o vínculo ICHS/licenciaturas, revendo a contribuição na formação de professores, disciplinas pedagógicas e comuns; apoiar debates e seminários; lutar pelo fortalecimento e expansão dos convênios de estágios; apoiar ações que possibilitem a integração graduação/pós-graduação; apoiar a capacitação docente e dos servidores técnico-administrativos; lutar pela abertura de mais cursos de graduação e pós-graduação; estimular e valorizar políticas culturais; apoiar a política de turno contínuo e lutar pela política de novas vagas docentes e técnico-administrativas, entre outros.