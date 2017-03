A Câmara Municipal de Vereadores de Rondonópolis aprovou durante a sessão ordinária de ontem (1) quatro requerimentos, sendo três de autoria do presidente da Casa, Rodrigo da Zaeli (PSDB), e um do vereador Subtenente Guinancio (PSDB), cobrando a presença de secretários de Governo e informações de presidentes de autarquias, sobre as contratações de funcionários pela atual gestão.

No caso do Subtenente Guinancio, o requerimento pede a presença da Secretária Municipal de Governo, Mara Gleibe Ribeiro Clara da Fonseca, e demais secretários quando necessário, para prestar esclarecimentos sobre a lotação e descrição das funções de todos aqueles que trabalham na Prefeitura, incluindo estagiários e pessoas em desvio de função.

O vereador ainda cobra a cópia da ata de registro de preço, bem como o contrato com a Coopervale, além de explicações sobre o edital de contratação com o Consórcio Regional de Saúde, estes conduzidos pela Secretária Municipal de Saúde, Izalba Albuquerque.

“Não há mais como esperar, enviei ofícios e não fui respondido, então agora queremos a presença deles aqui na Casa de Leis. Sabemos da enorme dificuldade que muitos setores estão passando. Como pode, por exemplo, um Caps estar sem psicólogo se houve concurso público com vagas para psicólogos? Queremos saber sobre esses cargos comissionados, que têm um nome, mas quando se lê a descrição das atividades, são para funções em que existem concursados aprovados esperando para serem chamados”, disse o vereador.

O presidente da Casa, Rodrigo da Zaeli, também enviou requerimento cobrando a disponibilização, por parte da secretária Municipal de Educação, Carmem Garcia Monteiro, com a indicação dos servidores ocupantes de cargos na pasta. Além disso, Zaeli também cobra que os presidentes da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder) e do Serviço de Saneamento Ambiental (Sanear), prestem os mesmos esclarecimentos sobre os ocupantes de cargos nas autarquias.

“É de competência da Câmara Municipal a fiscalização dos atos do Executivo Municipal, e as informações solicitadas têm como objetivo auxiliar a atividade fiscalizatória desenvolvida pela Casa de Leis”, disse o presidente.