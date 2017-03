Ganhar um bom dia de manhã

É ver o único portão de acesso se abrir

Que seja um estranho ou uma fã

Minhas células bebem seu sorrir.

Meu coração logo abre os braços

Depois se fecha numeroso

Desata rancor e afrouxa o laço

O dia começa gostoso.

Muitos fluidos caem nesse instante

Como banho purificado

Melhoras as linhas do semblante

O espírito fica animado.

Não custa nada essa atitude

Enobrece aquele que o faz

Que seja gíria não mude

Seu cumprimento é capaz.

Capaz de apagar o mau humor

De tirar uma venda do olhar

Lavar no peito todo esse rancor

Fazendo nossa alma acordar.

Portanto não seja indiferente

Ganhe motivos vista alegria

Olhe nos olhos seja envolvente

E verbalize um bom dia.

(*) Francisco Assis Silva é poeta e militar – email:

assislike1@hotmail.com