O vice-presidente da Câmara Municipal de Rondonópolis, vereador Beto do Amendoim, deve apresentar na Casa Legislativa um Projeto de Lei que prevê punição para gestores de Secretarias Municipais quando, devido a falhas de planejamento de projetos, os cofres públicos sejam penalizados.

Ao visitar a obra do Cantinho dos Animais, acreditando que a mesma estava em fase final de acabamento, já que deveria ter sido concluída em 2016, o vereador constatou que, devido a um erro “grotesco” na elaboração do projeto, que foi feito pela Secretaria Municipal de Infraestrutura da gestão Percival Muniz, mesmo com o aditivo de até 25% que uma obra pública pode receber, não será possível finalizar o empreendimento, que terá que ser licitado novamente com outra planilha. “Os gestores públicos responsáveis pela pasta devem ser penalizados, pelos prejuízos causados ao cidadão”, disse o vereador.

O abrigo começou a ser construído ao lado do Centro de Zoonoses, na Região do Globo Recreio, às margens da MT-130, para acolher animais que precisam de cuidados, recebendo todo atendimento veterinário, sendo medicados, vermifugados, castrados, fazendo exames e recebendo todo tratamento necessário para que fiquem saudáveis e, após todo tratamento recebido, sejam encaminhados para a adoção.

Com a construção iniciada em 26 de outubro de 2015, com prazo de entrega de nove meses, a obra orçada em mais de R$ 1,1 milhão não foi concluída.