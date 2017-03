Os deputados federais Carlos Bezerra e Valtenir Pereira, ambos do PMDB de Mato Grosso, devem se afastar das atividades parlamentares no Congresso Nacional, por quatro meses, a partir de maio, para cumprir acordo de rodízio firmado ainda nas eleições de 2014. A informação foi divulgada ontem pelo vereador Adonias Fernandes (PMDB).

“Com o afastamento dos dois deputados federais, o ex-deputado estadual Jota Barreto (PR), primeiro suplente da coligação, fica com uma das vagas”, acrescentou o peemedebista.

A outra cadeira a ser aberta com o rodízio deve ficar com o terceiro suplente Rogério Silva que era do Pros quando disputou as eleições, mas agora está filiado ao PMDB. Ele é vereador em Tangará da Serra. A segunda suplente, Jusci Ribeiro (PT), abriu mão da vaga.