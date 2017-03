A balança comercial brasileira teve superávit de US$ 4,56 bilhões em fevereiro. Trata-se do maior resultado para meses de fevereiro desde o início da série histórica do governo, em 1989. As exportações ficaram em 15,472 US$ bilhões, superando os US$ 10,192 bilhões em importações. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (2) pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Mais informações na edição desta sexta-feira (3) do Jornal A TRIBUNA.

Fonte: Agência Brasil