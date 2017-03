Cinco bairros de Rondonópolis devem ser contemplados com a construção de centros de multiuso com recursos federais. Segundo o vereador Thiago Silva (PMDB), os bairros a serem beneficiados são a Vila Mamed, Parque Universitário, Vila Rica, Jardim Atlântico e Grande Conquista.

Na última segunda-feira (13), a bancada de vereadores do PMDB se reuniu com líderes de bairros, com a secretária de Infraestrutura Nívia Calzolari e com a presidente da Uramb, Nilza Siqueira, na Prefeitura de Rondonópolis, para tratar sobre a destinação dos recursos viabilizados junto ao governo federal pelo deputado Carlos Bezerra (PMDB).

Thiago Silva destacou a ação conjunta da bancada para a destinação da verba para bairros que ainda não possuem espaços para uso público. “A concretização desses espaços é uma conquista para essas comunidades que contarão com local apropriado para integração social, lazer, entretenimento e educação, promovendo qualidade de vida. Destaco aqui também o trabalho da bancada do PMDB da qual faço parte. Juntos, conseguimos direcionar essa verba para locais que não possuem nenhuma infraestrutura e irão beneficiar várias comunidades”.

A conversa teve início no domingo (12), com a presença do prefeito Zé Carlos do Pátio (SD), onde foram escolhidas as regiões que seriam atendidas com estes centros de multiuso. Já anteontem, foram convocados os líderes dos bairros Vila Mamed, Parque Universitário, Vila Rica, Jardim Atlântico e Grande Conquista.

Thiago Silva apresentou ainda uma indicação ao deputado Carlos Bezerra para construção de um Centro Esportivo no Alfredo de Castro (Grande Conquista) e uma praça no Jardim Eldorado.