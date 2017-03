Entrei como azarão no jogo

E fui sair ao amanhecer

Tomei uma bebida quente como fogo

E comecei a vencer.

A sorte caminhava comigo

E não dava tempo ao adversário

Talvez demonstre algum perigo

Forças que são quebradas em meu rosário.

Cada rodada na banca me favorecia

Certamente despertava interesse

Muita grana em meu colo caía

Nunca tinha vivido um momento como esse.

Uma casa perfeita para se divertir

No atendimento uma garçonete linda

Com dinheiro na mão daria para investir

E se ela topasse seria bem vinda.

Mas guardei em silêncio tudo que pensei

Não seria eu a criar problemas

Pra ganhar tudo isso nem soei

Ganhar e ganhar seriam esse meu lema.

No dia seguinte para a banca voltei

Para repetir a noite passada

Porém perdi tudo que ganhei

Sem a garçonete e sem nada.

(*) Francisco Assis Silva é poeta e militar – email:

assislike1@hotmail.com