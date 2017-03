A Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas-MT), realiza, entre os dias 11 e 16 de abril, a 10ª edição do Auto da Paixão de Cristo. O espetáculo, que ocorre no Memorial Papa João Paulo II – SESI PAPA, na Capital, é considerado a segunda maior encenação religiosa teatral a céu aberto do Brasil. O objetivo é oferecer entretenimento gratuito para toda a população mato-grossense, proporcionando cultura, lazer e a valorizando a religiosidade do povo mato-grossense. O evento retrata a morte de Jesus Cristo e convida todos os espectadores para a autorreflexão.

Nesta edição, o Auto da Paixão de Cristo segue o mesmo modelo utilizado em 2016, inserindo no espetáculo pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social. Serão realizadas oficinas de qualificação para a construção dos cenários, figurinos, caracterização dos atores, e maquiagem. Irão participar das qualificações trabalhadores do aterro sanitário, indígenas, imigrantes haitianos e também recuperandos. Todos irão constituir parte do elenco da peça. O projeto também conta com artistas profissionais e amadores.

“Essa é uma proposta inovadora, que foi utilizada no ano passado, deu certo e iremos repetir. O projeto deixa de ser apenas entretenimento a passa a ser social, já que demanda a contratação de pessoas em situação de vulnerabilidade social e de extrema pobreza, que estarão direta e indiretamente envolvidas no espetáculo”, explicou o titular da Setas, Max Russi.

O evento também vai gerar renda com a empregabilidade de 900 pessoas, sendo 450 com empregos diretos e 450 indiretos. O espaço vai contar com feira gastronômica, artesanato e artigos religiosos. A média de público esperado é de aproximadamente 10 mil espectadores por dia.