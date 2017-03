O Projeto de Inclusão Escolar, chamado de “Autismo na Escola”, completou um mês e chega às escolas da rede pública de ensino. O objetivo é estimular a amizade e o companheirismo entre os estudantes, promover a solidariedade e cidadania, apresentar o que é o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e formar multiplicadores sobre o tema.

De acordo com Érica Rezende Barbieri, profissional da área de Psicologia e Psicopedagogia, que realiza o trabalho voluntário junto com o seu esposo Célio Luciano Barbieri, a iniciativa já atendeu mais mil crianças na faixa etária entre três e 15 anos.

Ela conta que tem recebido mensagens de várias partes País. “Este é um projeto social, sem custos e voluntário. E quando recebo mensagens de pessoas interessadas em desenvolver a nossa proposta, eu oriento como o trabalho deve proceder”, explicou.

Anteontem (10), entre as escolas municipais que receberam o projeto estavam o CAIC, a CPAC e a Bernardo Venâncio de Carvalho. Érica explicou que o foco é atender unidades cujas salas de aula tenham algum aluno portador de TEA matriculado. “Nessas ocasiões eu procuro contar histórias e passar vídeos sobre o autismo e os alunos interagem fazendo perguntas. E também há a distribuição de cartilhas sobre o tema”.

Segundo Érica, mães de alunos têm relatado que o comportamento de seus filhos mudou depois que passaram pelo projeto. “As crianças têm passado a enxergar o colega portador de TEA de uma forma especial. Até uma mãe me contou que seu filho lhe disse que ‘meu coleguinha autista é igual a gente. Só pensa de maneira diferente’”, revelou a psicóloga.

Em 2017, o trabalho voluntário deve alcançar todas as unidades escolares das redes particular, municipal e estadual de Rondonópolis.