A Câmara Municipal de Vereadores de Rondonópolis aprovou durante a sessão ordinária de ontem (1), um requerimento de autoria dos vereadores Thiago Silva, Juary Miranda e Bilu do Depósito de Areia, para a realização de uma audiência pública para discutir a duplicação da BR-163/364 no Distrito de Boa Vista. Serão convidados a participar da audiência, que acontecerá no dia 24 de março, às 19 horas, na escola do Distrito, o prefeito de Rondonópolis Zé Carlos do Pátio, o vice-prefeito Ubaldo Barros, Secretaria Municipal de Infraestrutura, deputados estaduais, federais e senadores, além do superintendente do Departamento de Trânsito (DNIT) em Mato Grosso, Orlando Fanaia. A notícia da audiência pública, agora oficializada, já havia sido antecipada pelo jornal A TRIBUNA.

A audiência foi marcada a pedido de moradores daquela localidade, que estão preocupados com a chegada das obras de duplicação, já que as informações de como será o processo para os mesmos são deficientes.

Conforme explicou o vereador Thiago Silva, várias situações para realização das obras no Distrito precisam ser discutidas com os moradores. Uma delas é o anúncio de desapropriações de algumas casas para a duplicação, bem como os valores a serem pagos.

O vereador cita o caso de um morador que ganhou o título de posse da Prefeitura, mas aponta impedimentos para recebimento da indenização, pois o imóvel continua em nome do Município. “Também é preciso debater formas de compensação para a comunidade, como o asfaltamento de vias do Distrito, em virtude das obras. Houve uma conversa sobre isso, e precisamos garantir essa compensação”, disse.

OBRAS

A duplicação da BR-163/364, entre Rondonópolis e Jaciara, teve suas obras retomadas em fevereiro, embora ainda de maneira tímida. A empresa Metropolitana, do Rio de Janeiro, assumiu os serviços que foram deixados pela construtora Mendes Júnior, por meio de um termo aditivo.

Quanto ao trecho entre Jaciara e a Serra de São Vicente, a Sanches Tripoloni apresenta bom ritmo na condução das obras de duplicação, praticamente em fase final de trabalhos.

No trecho entre a Serra e Cuiabá, o mesmo Consórcio deve assumir as obras e isso está previsto para acontecer somente após o período chuvoso.