A Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, cujo corpo clínico estava em paralisação há 18 dias, teve as suas atividades retomadas ao normal ontem (10), conforme comunicou a diretoria da entidade filantrópica.

Os médicos da unidade estavam sem receber há três meses, a Prefeitura de Rondonópolis conseguiu um adiantamento de recurso junto ao Estado, e parte da dívida do Governo de Mato Grosso com a Santa Casa referente ao mês de novembro de 2016 foi paga.

Quanto aos meses de dezembro, janeiro e agora também fevereiro, o que existe por parte do Estado é um empenho, o que não significa dinheiro em caixa. Ao todo, a unidade tem em torno de R$ 4 milhões a receber do Estado de Mato Grosso.

“Nós decidimos, em reunião com coordenadores dos serviços e representantes do corpo clínico, que devido ao desgaste de uma nova paralisação e a possibilidade do pagamento de algumas dívidas do Estado com a Santa Casa, principalmente os plantões médicos, as atividades serão retomadas. Temos o empenho, uma garantia de que a dívida será paga, e caso isso não aconteça, o corpo clínico deve entrar em greve com mais força”, disse o vice-diretor presidente da Santa Casa, o médico Kemper Carlos Pereira.

Conforme o vice-diretor, a Instituição volta a normalidade para não penalizar mais a população, já que durante os dias de paralisação, mais de 100 cirurgias eletivas deixaram de ser feitas.

Além da falta de pagamento de salários ao corpo clínico, outro grave problema é a falta de recursos para as Unidades de Terapia Intensiva (UTI) infantis, que foram inauguradas em setembro de 2016. Elas receberam os recursos para o funcionamento por parte do Governo de Mato Grosso por apenas dois meses. A expectativa da Santa Casa agora, é que os recursos empenhados cheguem ao caixa da Prefeitura, a qual, por sua vez, repassa a Santa Casa.

CARDIOLOGIA

Com relação aos serviços de cardiologia via Sistema Único de Saúde (SUS), já habilitado pelo Ministério da Saúde, o vice-diretor demonstrou otimismo. “A portaria será publicada pelo Estado e em breve os procedimentos serão efetivados dentro da Instituição. A nossa maior preocupação, é que isso não venha acompanhado de financiamento, queremos que esse novo serviço seja solução, e não problema, como vêm acontecendo com as UTIs. “Nós acabamos de abrir as unidades infantis e em março, nós não temos ainda os valores de dezembro e janeiro, e não foi isso o que foi contratualizado na época. Queremos que o Estado faça, e que nos dê garantias de que não será um problema para a Instituição oferecer esses serviços, mas sim uma solicitação para a sociedade”, disse.