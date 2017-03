O Corinthians se reapresentou ontem no CT Joaquim Grava, após o clássico contra o São Paulo, com novidades. O atacante Clayton, que mais cedo havia assinado seu vínculo com o Timão, foi a campo e treinou com bola. Além dele, Carlinhos, campeão da Copa São Paulo em janeiro, também participou.

O jovem, que se destacou como artilheiro da competição de juniores, havia feito uma operação no púbis, e por isso não vinha sendo opção para Fábio Carille. Ontem, ele participou do coletivo comandado pelo treinador.

Vale lembrar que os dois atacantes não têm condições legais de entrar em campo contra o Linense, nesta quarta-feira, já que não estão inscritos no Campeonato Paulista. A tendência é que, para as quartas de final, Clayton assuma a vaga de Marlone, justamente o atleta trocado com o Atlético-MG.

Os titulares no clássico contra o Tricolor não trabalharam com bola, fazendo apenas treinos na academia, recuperando-se fisicamente da partida do último domingo, no Morumbi.

Sem todo o grupo, Carille ainda não deu mostras de que equipe irá colocar em campo contra o Linense, amanhã, às 20h45, em Itaquera. Certo é que o comandante não terá o zagueiro Pablo e o meia Rodriguinho, que levaram o terceiro amarelo.

Com 21 pontos, o Timão espera vencer a equipe de Lins para não correr o risco de terminar a fase de grupos como terceiro melhor primeiro colocado. Se o Corinthians tropeçar, Santos e Ponte Preta, que lideram o grupo D com 19, podem ultrapassar o time do Parque São Jorge.