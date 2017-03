Um suspeito de roubo à residência, não identificado até o fechamento da edição, morreu após ser linchado por populares. O caso aconteceu no Jardim Pôr do Sol, nas proximidades da Igreja Sal da Terra, região da Grande Vila Operária, na manhã de ontem (18).

De acordo com as informações repassadas pela Polícia Militar (PM), dois indivíduos invadiram a casa e renderam a família com muita violência. Um dos moradores, que se trancou em um quarto, conseguiu avisar a PM, e durante um momento de distração dos criminosos, correu para a rua. Neste momento, Jhonatan de Almeida Rodrigues (27) correu atrás da vítima, em posse de uma garrucha, mas acabou sendo detido nas proximidades da residência por uma guarnição da PM que se aproximava da região para atender a ocorrência.

Quando os policiais chegaram na casa, o outro assaltante estava caído na rua, em frente a residência, ensanguentado e aparentando já estar sem vida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas apenas constatou o óbito. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi acionada e deve apontar a real causa da morte, já que além de espancamento, o corpo do suspeito tinha também marcas de esfaqueamento.

A AÇÃO

A família ficou mais de uma hora rendida pelos criminosos. O suspeito detido disse que foi até a residência com o comparsa de táxi, mas as vítimas relataram que os mesmos falavam a todo momento ao telefone, provavelmente com alguém que estava dando suporte a ação.

Conforme as informações, os bandidos foram até a casa em busca de uma motocicleta Honda Hornet, que foi foi posta à venda pela família.

Durante o tempo em que estavam rendidos, um morador da casa chegou a oferecer a chave do veículo da família, mas os criminosos rejeitaram, por terem ido em busca somente da motocicleta. O dono da casa, que foi agredido durante o assalto, foi levado a UPA 24 horas pelo Samu para receber atendimento médico.