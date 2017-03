Após 20 dias, o Corinthians voltou a comemorar uma vitória. E jogando bem. Na noite de ontem, apesar de o técnico Fábio Carille ter poupado alguns titulares em Itaquera, a sua equipe foi envolvente e derrotou o Linense por 3 a 1 no último compromisso pela primeira fase do Campeonato Paulista.

O adversário nas quartas de final será o Botafogo-SP, que somou 17 pontos, na segunda colocação do grupo A. O líder Corinthians computou 24, consequência de suas sete vitórias, três empates e duas derrotas na etapa classificatória.

Mesmo com o bom retrospecto, o Corinthians não estava empolgando. Não ganhava uma partida desde 9 de março, quando fez 2 a 0 sobre o Luverdense. Depois, enfileirou empates por 1 a 1 com Ponte Preta, Luverdense, Red Bull Brasil e São Paulo, além de ter amargado uma derrota por 1 a 0 para a Ferroviária.

Também em função dos resultados recentes, o público esteve entre os piores do Corinthians em Itaquera – 12.159 pagantes. Quem foi ao estádio acabou recompensado com gols de Léo Jabá e Jadson no primeiro tempo e de Romero no segundo. Thiago Humberto descontou para o Linense.