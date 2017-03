A Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Rondonópolis, empossou na manhã de ontem (15) a sua nova diretoria, que ficará à frente da entidade até 2019. A cerimônia contou com a participação de rotarianos, diretores, pais e alunos.

Há 25 anos participando de atividades em prol da entidade, o novo presidente, Edson Perrot, disse que está realizando um sonho em assumir a Apae, e que dará continuidade ao trabalho de seus antecessores. “Ao longo de muitos anos acompanho de perto o brilhante trabalho que esta instituição desenvolve em Rondonópolis, e assumir a presidência é me comprometer diretamente com as alegrias que são proporcionadas aqui, além de me colocar à disposição para resolver os problemas que a Apae enfrenta. Sei que será uma jornada cheia de desafios, mas muito gratificante”, frisou o novo presidente. Com suas metas, Perrot lembrou que deve ir em busca de mais apoio do poder público, para melhorar a estrutura, aumentar o número de técnicos e ampliar o atendimento da entidade.

Nos últimos três anos, a Apae teve como presidente Mohamad Khalil Zaher, que apesar de deixar o cargo, continua na diretoria da entidade. “Durante minha gestão cumpri meu papel e compromisso com esta entidade. Os problemas que enfrentei não se comparam ao amor que tenho pelas crianças e adultos que aqui são atendidas”, declarou Mohamad, que lembrou ainda que a experiência de diretor provocou mudanças profundas em sua vida.

A associação criada em 1976 atende hoje 296 alunos com deficiência intelectual e múltipla. A Apae conta com o apoio do Rotary Clube de Rondonópolis Rondon, poder público e empresas privadas. O presidente do Rotary Rondon, Nicolau Cardoso Neto, ressaltou que está contente com a nova gestão, a qual faz parte, e acredita que juntos podem somar muito em prol da Apae. “O Rotary preza muito pelas pessoas que são atendidas aqui e vamos continuar trabalhando em busca de melhorias para a instituição”, disse.