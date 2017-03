O Palmeiras enfrentará o RB Brasil hoje (3), a partir das 20h05, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Será o último teste do Verdão antes da estreia na Copa Libertadores da América, marcada para a próxima quarta-feira (8), contra o argentino Atlético Tucumán, às 20h45, no Estádio Monumental José Fierro, em San Miguel de Tucumán, na Argentina. Por isso, a importância da vitória para a equipe chegar em clima tranquilo para o primeiro desafio no torneio continental.

Líder do Grupo C do Estadual com 12 pontos ganhos, o Palmeiras levará o que tem de melhor à disposição para o embate com o RB Brasil. Muito contestado pela torcida após o revés para o Corinthians, por 1 a 0, no dia 22 de fevereiro, na Arena Corinthians, em São Paulo (SP), Baptista visa acelerar o entrosamento da equipe antes da primeira partida na Libertadores, além de encaminhar a classificação ao mata-mata do Estadual.

Para dar ritmo de jogo a seus comandados, Baptista manterá a base do time que goleou a Ferroviária por 4 a 1 no sábado passado (25), no Palestra Itália, na Capital Paulista. A única mudança deve ser a volta de Felipe Melo, que se recuperou de um corte profundo no supercílio direito. Felipe Melo deve formar dupla de volantes com Zé Roberto, enquanto Egídio deve seguir na lateral esquerda.

O meio-campista Tchê Tchê, por sua vez, nem viajou para Campinas por ainda estar em fase de transição após se recuperar de uma lesão no ombro esquerdo. Já o centroavante Miguel Borja, que estreou fazendo gol, foi relacionado pela segunda vez seguida, mas deve começar no banco de reservas. Sendo assim, a provável escalação do Verdão para o jogo de hoje deve ser Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Vitor Hugo e Egídio; Felipe Melo, Zé Roberto, Michel Bastos, Dudu e Keno; Willian.