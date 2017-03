Aluna conquista 10 em defesa de TCC em Pedagogia

A estudante Layane Bento Ferreira recebeu nota 10 na defesa do seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de Pedagogia (UFMT/Rondonópolis), na tarde de sexta-feira passada (17/03). Sob orientação da professora doutora Elni Elisa Willms, ela pesquisou “Como a criança é inserida na cultura: uma abordagem antropológica”.

Layane fez estudos de base teórica ancorada em autores da área como Clarice Cohn, Carmem Junqueira, François Laplantine, Roque Laraia, entre muitos outros, para compreender como a criança é inserida em três sociedades indígenas: a Xavante (MT), Xikrin (PA) e Bororo (MT).

Ao trabalhar o tema, Layane quis conhecer de que maneira o conhecimento de como a criança é inserida na cultura indígena contribui para prática do pedagogo. Também pretendeu gerar reflexão no sentido de superar a ideia da criança como um ser “pequenino e frágil” que, além de não ter vontade, também não possui poder de decisão, propondo diversas situações, interações e momentos à mesma.

A pesquisa, tendo por núcleo o estudo da cultura, contribui para a formação de Layane como pedagoga, pois é comum haver nas salas de aula da região crianças indígenas, sendo preciso que o professor conheça a especificidade de cada sociedade indígena para trabalhar na perspectiva do respeito e valorização da diversidade étnica e cultura desses povos.

A banca examinadora, composta pela professora doutora Merlin Baldan e pelo professor mestre Júlio César Coelho, além de atribuir nota máxima a Layane, recomendou a publicação dos resultados de sua pesquisa em eventos da área e continuação dos estudos em nível de pós-graduação.

Alguns dos que foram prestigiar este momento de coroação da vida acadêmica, científica e de maturidade intelectual foram os professores doutores Ademar Lima de Carvalho e a pós-doutora Edileusa Pena.