O presidente Michel Temer escolheu o líder do governo no Senado, Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP) para assumir o Ministério das Relações Exteriores. Aloysio substituirá senador José Serra, também do PSDB paulista, que pediu demissão alegando problemas de saúde. Leia mais sobre o assunto na edição desta sexta-feira (3) do Jornal A TRIBUNA.

Fonte: Agência Brasil