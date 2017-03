Desde que foi alvo de criminosos em outubro de 2016, a agência do Banco do Brasil de Pedra Preta não foi mais reaberta, o que vêm provocando grandes transtornos à população da cidade vizinha, especialmente aos clientes do banco. Após o ataque de um bando, que resultou na explosão de caixas eletrônicos e destruição parcial da agência no dia 16 de outubro, a unidade não reabriu suas portas e nem mesmo deu satisfações à cartela de clientes existentes na cidade.

Além do Banco do Brasil, Pedra Preta possui apenas uma cooperativa de crédito, e a população tem agora que ser virar entre Casa Lotérica e Caixas 24 horas para conseguir sacar dinheiro e efetuar alguns serviços. Conforme o Sindicato dos Bancários da Região, os servidores que atuavam em Pedra Preta foram lotados em agências de Rondonópolis.

Os clientes, que necessitam dos serviços do banco, precisam se deslocar para o Município. Com isso, os comerciantes de Pedra Preta dizem que estão acumulando prejuízos. Eles relatam que os clientes estão desaparecendo, isto porque, ao utilizar os serviços do Banco do Brasil em Rondonópolis, acabam fazendo suas compras no comércio da cidade, e o dinheiro que seria investido em Pedra Preta acaba ficando por aqui.

Até o momento, não há nenhum posicionamento do Banco do Brasil para a reabertura da agência de Pedra Preta. Como a atual política federal promove mudanças na gestão do Banco, como o fechamento da agência da Vila Operária em Rondonópolis, o temor da população é de que a unidade nunca mais abra, e todos clientes precisem abrir contas em outras instituições financeiras.

A AÇÃO

O crime que assustou os moradores de Pedra Preta teve início por volta das 4 horas do dia 16 de outubro. Segundo informações da Polícia Civil, cinco homens armados que estavam em um carro abandonaram o veículo e roubaram uma caminhonete, se posicionando em uma rotatória da cidade, perto da agência que foi atacada.

Eles invadiram o Banco do Brasil, explodiram os caixas eletrônicos e atiraram contra estabelecimentos comercias da cidade. O grupo fugiu levando o dinheiro roubado pela BR-364, no sentido Alto Garças, e promoveu pânico entre os motoristas que passavam pela via.

Eles atiraram contra os pneus de um ônibus que seguia para São Paulo cheio de passageiros, contra os pneus de uma carreta e ainda tentaram atear fogo em um veículo.

Apesar do susto, ninguém se feriu na ação. Após isso, o bando entrou em um matagal e seguiu até o Rio Jurigue. No caminho, várias notas de diversos valores foram deixadas para trás. A Polícia conseguiu deter, ao longo da semana pós roubo, dois dos criminosos em Juscimeira e Cuiabá.