Quatro homens acusados de envolvimento no roubo contra a esposa do ex-secretário de Estado de Fazenda, Marcel Souza de Cursi, Marnie de Almeida Cláudio de Cursi, tiveram mandados de prisão cumpridos pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), da Polícia Judiciária Civil, na manhã desta segunda-feira (20.03). Três dos suspeitos identificados nas investigações já estavam presos por atuação em outros crimes e tiveram as ordens de prisão cumpridas dentro de unidades de detenção.

Natan Leandro da Silva Nascimento, 23, está preso na Penitenciária Central do Estado (PCE), Jonatan Dias de Oliveira, 28, no Centro de Ressocialização do Carumbé (CRC), Alysson Gonçalo Silva de Souza, 22, na Cadeia Pública de Chapada dos Guimarães, onde tiveram as ordens de prisão cumpridas.

O quarto suspeito, Emerson Rocha Galvão, 36, foi preso em sua casa, no bairro Osmar Cabral, em Cuiabá, sendo constatado o rompimento da tornozeleira eletrônica, a qual deveria utilizar por determinação judicial. Os quatro suspeitos responderão pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa.

O crime aconteceu no dia 21 de junho de 2016. A vítima foi abordada por três homens armados e vestidos com camisetas da Polícia Civil, quando entrava com seu veículo na garagem de sua residência, no bairro Jardim Shangri-lá.

A vítima foi encapuzada e colocada no banco traseiro de seu veículo, junto a um dos suspeitos enquanto os outros dois seguiram nos bancos da frente. Os criminosos agrediram a vítima fisicamente com socos, exigindo que ela entregasse R$ 7 milhões, supostamente oriundos de desvios realizados pelo seu marido.

Em depoimento, a esposa do ex-secretario contou que os suspeitos a levaram para um matagal, onde a obrigaram a ficar de joelhos e novamente a agrediram, chegando a colocar o cano da arma na sua cabeça e puxar por três vezes o gatilho. Após ser deixada pelos criminosos, a vítima teve que andar pela mata até encontrar ajuda.

Segundo o delegado, Diogo Santana Souza, os quatro suspeitos apresentam extensa folha de antecedentes criminais por envolvimento em crimes contra o patrimônio.

O ex-secretário, Marcel Souza de Cursi, foi preso na operação Sodoma, em setembro de 2015, por suposto envolvimento em fraudes fiscais e recebimento de propina. (Com assessoria da PJC)