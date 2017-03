A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Rondonópolis, identificou na tarde de ontem (22) os suspeitos de serem os autores de um homicídio registrado no dia 31 de dezembro na penitenciária Major Eldo de Sá Correa (Mata Grande), onde Ronaldo da Silva Santos (18) morreu após ser espancado.

Conforme o delegado de polícia Thiago Garcia Damasceno, durante as investigações sobre o crime quatro detentos foram identificados como possíveis participantes da ação. São eles os irmãos Rafael Germano Gil dos Santos e Túlio Gil dos Santos, que estão no anexo da Mata Grande; Aparecido Guilherme Filho Batista, que cumpre 109 anos na Mata Grande e Leonardo dos Santos, que na época estava preso no Presídio Ferrugem, em Sinop, e foi transferido para a Penitenciária Geral do Estado.

Conforme as informações, Ronaldo teria praticado uma tentativa de homicídio contra a mãe de Rafael e Túlio, e também ex-mulher de Aparecido. Os irmãos, por meio de ligações telefônicas, pediram autorização para Leonardo dos Santos, que seria membro de um conselho de sentença de uma facção criminosa, para executar Ronaldo, devido ao fato dele ser integrante dessa mesma facção. Com o aval de Leonardo, Ronaldo foi assassinado no mesmo dia em que deu entrada no anexo da Mata Grande, após ter sido preso em flagrante pela Polícia Militar.

MAIS UM

Esta foi a segunda elucidação de crime contra a vida apresentada esta semana pela DHPP, já que anteontem (21), com o apoio do Grupo Armado de Resposta Rápida (Garra) da Delegacia Regional de Rondonópolis, Rafael Ferreira da Silva, conhecido como “Rafinha do Parque São Jorge”, também foi apresentado como suspeito de ter participado de um duplo homicídio no dia 15 de janeiro, que vitimou os jovens Adilson Protazio Felizarti Fagundes (24) e Lucas Alexssander Oliveira Miranda (20), que morreram após serem baleados no meio da rua no Residencial Francisca Garcete, próximo a rotatória do bairro Cidade de Deus.

Rafael foi detido na Avenida W11, no bairro Sagrada Família. No momento da abordagem, ele estava conduzindo um veículo. O suspeito negou participação nos homicídios mas, conforme a polícia, existem fortes indícios que comprovam a autoria do crime. A investigação ainda está em andamento e deve ter desdobramentos, já que existe a suspeita de que outras pessoas também participaram do crime.