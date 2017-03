O número de acidentes durante os dias de Carnaval nas rodovias federais que cortam a região, tiveram uma redução de 20% este ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Conforme informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no trecho sob jurisdição da 2º Delegacia, que fica em Rondonópolis, nenhuma morte foi registrada durante a “Operação Carnaval 2017”, que aconteceu entre os dias 25 e 28 de fevereiro. A reportagem completa você lê na edição desta sexta-feira (3) do Jornal A TRIBUNA.