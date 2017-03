O número de acidentes durante os dias de Carnaval nas rodovias federais que cortam a região, teve uma redução de 20% este ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Conforme informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no trecho sob jurisdição da 2ª Delegacia, que fica em Rondonópolis, nenhuma morte foi registrada durante a “Operação Carnaval 2017”, que aconteceu entre os dias 25 e 28 de fevereiro.

No período, foram registrados sete acidentes, apenas com vítimas com ferimentos leves. Conforme o chefe de operações de policiamento e fiscalização da PRF, Francisco Lucena, 1.638 veículos foram abordados e checados, 1.826 pessoas foram fiscalizadas, 8 pessoas foram presas e 177 motoristas foram notificados por ultrapassagens irregulares. Os radares fotográficos flagraram aproximadamente 400 motoristas em velocidade acima do permitido.

Após o encerramento da operação, na madrugada de anteontem (1), um homem morreu no quilômetro 185 da BR-163. A vítima não foi identificada e o atropelador, que fugiu do local sem prestar socorro, também não. Conforme a PRF, a vítima aparentava ser um andarilho. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rondonópolis.

MATO GROSSO

Em Mato Grosso, a PRF encerrou a “Operação Carnaval 2017” nas rodovias federais do Estado com redução de 5,1% no número de acidentes em relação a 2016. Durante os 6 dias de Operação, em pleno período de escoamento da safra de grãos do Estado, o número de mortos sofreu redução de 57%, considerando o mesmo período de Carnaval no ano passado.

Ao longo da Operação, nos 4100 km de rodovias federais em Mato Grosso, ocorreram 55 acidentes, ocasionando a morte de 3 pessoas e causando ferimentos em outras 35, sendo 6 em estado grave. No Carnaval 2016 foram 58 acidentes, com 7 mortos e 44 feridos.

O tipo de acidente mais registrado foi a “saída de pista”, responsável por 47,2% do total de acidentes no período de Carnaval deste ano. Esses números indicam que alguns motoristas ainda insistem em posturas imprudentes, como o excesso de velocidade, as ultrapassagens indevidas e a falta do uso do cinto de segurança.

A PRF reitera que a imprudência dos motoristas brasileiros continua a ser a maior responsável pelos acidentes. Só em Mato Grosso, foram aplicadas 1.380 multas por excesso de velocidade, 74 por condução de veículo sob efeito de álcool e 289 por ultrapassagens indevidas.