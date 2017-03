Acidentado em desfile das escolas de samba recebe alta – 10h35′

Um dos acidentados durante os desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí teve alta noite de ontem (1º).

A paciente estava internada no Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro, e havia se ferido quando parte de um carro alegórico da Unidos da Tijuca afundou, na madrugada de terça-feira (28).

No mesmo hospital, continuam internadas duas pacientes que sofreram fraturas no desfile da Paraíso do Tuiuti, quando um dos carros alegórico atropelou espectadores e jornalistas que estavam na pista do Sambódromo. Elisabeth Ferreira Jofre, de 55 anos, e Maria de Lurdes Maura Ferreira, de 58, estão em estado grave, no Centro de Terapia Intensiva (CTI).

A terceira vítima da alegoria da Tuiuti que permanece internada, Lucia Regina de Mello Freitas, de 56 anos, está no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, e deve passar por uma cirurgia hoje. Ela também está no CTI em estado grave.

Um quarto acidentado está internado no CTI do Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Ele apresentou melhoras nas últimas horas, mas não há previsão de alta.

Os dois acidentes deixaram mais de 30 feridos. Na primeira noite de desfile, 20 pessoas foram feridas na colisão do carro da Tuiuti e, na segunda, 12 pessoas se feriram na Unidos da Tijuca.

Investigações

A Polícia Civil marcou para hoje as oitivas do presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), Jorge Castanheira, do presidente da Paraíso do Tuiuti, Renato Marins, do diretor de Carnaval, Leandro Azevedo, do carnavalesco Jack Vasconcelos, do mecânico responsável e do responsável pela contratação do motorista. O motorista da alegoria e os parentes das vítimas já foram ouvidos.

Sobre o caso da Unidos da Tijuca, o presidente, Fernando Horta, e os diretores de Carnaval devem ser ouvidos nos próximos dias, além do presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. O responsável técnico pelo carro acidentado já foi ouvido.

Fonte: Agência Brasil