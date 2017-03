Vereador aponta que outras categorias também recebem o benefício sem necessidade de comprovação de gastos e não são cobrados da mesma forma

O presidente da Câmara Municipal de Rondonópolis, o vereador Rodrigo da Zaeli, externou ontem ao Jornal A TRIBUNA que entende ser injusta a cobrança de parte da sociedade, incluindo a mídia, para com os vereadores locais quanto à necessidade de prestação de contas em relação à verba indenizatória, apontando que outras categorias também recebem o benefício sem necessidade de comprovação de gastos e não são cobradas da mesma forma, a exemplo de promotores de Justiça, defensores públicos e juízes do trabalho. “Acho que estamos sendo injustiçados por essa prática que não é só nossa!”, desabafou.

Rodrigo da Zaeli comentou para a reportagem sobre as mudanças que ocorreram neste ano em relação à verba indenizatória na Câmara Municipal, no valor de R$ 10 mil por mês, a partir de uma lei de autoria do ex-vereador Aristóteles Cadidé, prevendo a apresentação de relatórios de atividades mensais para o recebimento do benefício. Conforme apontado pelo A TRIBUNA na semana passada, mesmo com a nova lei, os vereadores continuam não precisando comprovar a destinação dos gastos da verba indenizatória para o seu recebimento, devendo apenas relatar que exerceram a função.

De qualquer forma, o presidente da Câmara avalia como importante as mudanças trazidas pela nova lei, apontando que a necessidade de apresentação dos relatórios de atividades era um dos pedidos das entidade locais no documento chamado “Carta da Primavera”, o qual requeria a moralização do uso da verba indenizatória. Com esses relatórios, ele repassa que os cidadãos podem analisar as ações de cada vereador, ver as diferença de atuação entre eles e, se necessário, também cobrar mais trabalho. “O relatório já ajudou bastante”, acredita.

Conforme Rodrigo da Zaeli, é preciso deixar claro que o Tribunal de Contas do Estado (TCE) não determina de nenhum órgão a prestação de contas financeira detalhada do que foi gasto com a verba indenizatória. Caso fosse uma exigência legal, atesta que já estariam cumprindo-a. Mesmo assim, diante da cobrança popular, ressalta que pode haver novas discussões sobre uma possível prestação de contas contábil com a verba indenizatória. “A Câmara está aberta a discussão. A gente tem que encontrar uma solução para que todas as categorias tenham um procedimento único [referente ao uso do benefício]”, garantiu.

Em uma possível discussão, o presidente da Câmara pontuou que existem várias questões e dúvidas que precisam ser analisadas. Ele cita, por exemplo, as dúvidas quanto ao uso de pagamento de mídia com a verba indenizatória [pode ou não?]. Outra questão apontada por ele é como lidar com a prestação de contas de um mesmo serviço com diferentes valores entre os parlamentares. “E um vereador que pagou R$ 150,00 pelo aluguel de um carro de som e outro pagou R$ 80,00? Quer dizer que o que pagou a mais embolsou a diferença?”, exemplificou. Também aponta os valores usados pelos assessores para o serviço parlamentar. “No meu caso, os assessores consomem mais da metade da verba indenizatória, a exemplo com combustível. O salário que os assessores recebem é da família deles!”, disse o vereador, explicando que muitas visitas e serviços de campo são feitos por assessores, mas que esse trabalho não aparece no relatório de atividades exigido na nova lei e que não é justo que eles tirem dinheiro do próprio bolso para essas ações.

Ao apontar que a discussão da falta de prestação de contas contábil fica apenas restrita à Câmara Municipal, Rodrigo também repassou que os dirigentes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que cobram mudanças dos vereadores em relação à verba indenizatória, também não prestam contas das anuidades pagas pelos profissionais da categoria. “Eles estão cobrando uma coisa que não fazem!”, ponderou.