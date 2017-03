Abertura de envelope para Ganha Tempo acontece dia 17 de março

A Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas) informou a continuidade do certame referente à Concorrência Pública nº 001/16. A ação ocorre após a suspensão da decisão liminar referente ao mandado de segurança impetrado por uma das empresas concorrentes.

Com isso, a abertura do envelope nº 03, concernente com a proposta técnica item 11.4 e 12.8 do Edital, acontecerá no dia 17 de março, no auditório da Secretaria de Estado de Planejamento de Mato Grosso (Seplan).

O certame irá selecionar a proposta mais vantajosa para a concessão administrativa destinada à implantação, gestão, operação e manutenção de sete novas unidades do Ganha Tempo em Mato Grosso.

As unidades de atendimento integrado ao cidadão contemplarão os municípios de Barra do Garças, Cáceres, Cuiabá (na região da Grande Morada da Serra), Lucas do Rio Verde, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande, ampliando o programa Ganha Tempo no estado.

A concessão terá duração de 15 anos com o valor de R$ 533 milhões no geral. A previsão é de que as novas agências sejam entregues até 2018, seguindo o cronograma de execução, e atendam cerca de dois milhões de pessoas por ano.

Em fevereiro passado, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso havia concedido uma liminar a duas empresas suspendendo o andamento do processo. Elas questionaram que dois concorrentes habilitados não cumpriram as exigências que constam no edital da licitação.

A abertura do envelope que acontece no dia 17 estava programada para o dia 07 de fevereiro.