A situação de um espaço destinado a passeio público vem gerando indignação na Vila Aurora, um dos bairros mais valorizados de Rondonópolis. Mato, lixo, entulho e outros problemas vêm tomando conta do espaço que seria reservado para o trânsito dos pedestres. O problema vem sendo verificado no que era para ser uma calçada de uma área que fica localizada no fundo da TV Centro América.

Para situar bem, a “calçada” problemática fica junto à Avenida Jaime Fernandes da Costa, que passa no fundo do Cemitério de Vila Aurora. São aproximadamente 100 metros em que o espaço destinado à calçada está tomado pela sujeira. Em toda essa extensão, o muro da área está com avarias em várias partes. Em alguns pontos, o muro desabou sobre o espaço destinado à calçada.

Quem passa pelo local fica abismado com a situação em uma região centralizada e nobre da cidade. Se não bastasse o lado estético, o mais agravante são os riscos que o abandono da “calçada” vem causando. O Centro Integrado de Ensino (CIE) fica próximo ao local e muitos alunos precisam passar por ali, sendo um grande risco para eles. Da mesma forma, a situação causa insegurança para os moradores próximos.

Com o passeio público ocupado pelo mato e pelo lixo, os pedestres que passam pelo trecho da Avenida Jaime Fernandes da Costa correm riscos de acidentes, pois precisam dividir espaço com os veículos no leito da via. Para piorar, a quadra junto ao espaço em questão possui ao todo cinco postes com luminárias, sendo que apenas dois estão com lâmpadas; três luminárias estão sem lâmpadas. Com a escuridão, quem passa pelo local à noite corre grandes riscos de roubos e estupros.

Na parte interna da área onde o problema denunciado ocorre, há um grande campo de futebol. Na lateral junto à Avenida Laila Zahran, foram os próprios moradores que pagaram para fazer a limpeza do passeio público. Na lateral junto à Avenida Lázara Neves Dias, há apenas alguns trechos sujos. O trecho realmente problemático fica na lateral junto à Avenida Jaime Fernandes da Costa. Contudo, nas três laterais não há calçamento construído.

A realidade do passeio público requer providências imediatas do poder público. Apesar disso, há alguns empecilhos para isso, conforme apurado pelo Jornal A TRIBUNA. O secretário municipal da Receita, Valdecir Feltrin, que comanda o Departamento de Controle Urbano, informou que a área denunciada pertencia à Sociedade Esportiva Vila Aurora (Tigrão da Vila), que depois cedeu para a Liga Esportiva de Rondonópolis (LER), que anda com as atividades praticamente paradas. Ultimamente, a Prefeitura de Rondonópolis vinha tentando retomar a referida área para o Município.

Conforme Feltrin, agora é preciso verificar quem realmente está sob a responsabilidade da área, para então tomar as devidas providências. Caso esteja ainda sob a responsabilidade da área, a LER deve ser notificada para proceder a devida limpeza e construção do calçamento no espaço. Caso já esteja sob a responsabilidade da Prefeitura, cabe solicitar a Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder) para fazer o serviço.

Cabe a devida atenção da Prefeitura para verificar essa situação preocupante nessa parte da cidade. O Jornal A TRIBUNA continuará acompanhando o caso para verificar se a área já está de posse da Prefeitura, o que torna a situação ainda mais revoltante, pois compete ao poder público dar o exemplo, para também cobrar.