O último smartphone da promoção destinada aos novos assinantes e assinantes que realizaram a renovação de sua assinatura foi sorteado nesta quarta-feira (1º), nas dependências do Jornal A TRIBUNA. Com a presença de colaboradores do jornal, o sorteio foi efetuado e após a verificação de adimplência pela equipe do setor financeiro, o ganhador apto foi o assinante Sebastião Quirino Moraes. Mais informações na edição desta quinta-feira (2) do Jornal A TRIBUNA.