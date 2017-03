O Jornal A TRIBUNA encerrou ontem (1/3) mais uma promoção, com o sorteio de um aparelho smartphone entre os novos assinantes e aqueles que realizaram a renovação de sua assinatura. O sorteado da vez foi Sebastião Quirino de Moraes, que ficou de resgatar seu prêmio na tarde desta quinta-feira (2/3).

O primeiro sorteio da promoção “Presente para o Assinante” foi realizado no dia 30 de dezembro do ano passado. Na ocasião, foi sorteado o primeiro aparelho smartphone da promoção. O sorteio de encerramento da campanha, ontem, foi realizado por Thaisa Logrado, uma das diretoras do A TRIBUNA, e por colaboradores do jornal.

Paulo Henrique, do departamento de circulação do A TRIBUNA, contou que a promoção buscou valorizar e prestigiar os assinantes, incentivando novos assinantes, bem como aqueles que renovaram sua assinatura. Vale ressaltar que frequentemente o A TRIBUNA realiza promoções para prestigiar seus assinantes.

Na promoção “Presente para o Assinante”, todos os assinantes, sejam pessoas físicas ou jurídicas, participaram desse segundo e último sorteio. Após o sorteio, para ser considerado apto a receber o prêmio, o assinante tinha de estar adimplente com sua assinatura.

Para quem perdeu esta campanha, o A TRIBUNA antecipa que, em breve, lançará outra promoção junto a seus clientes.

Confira na edição de amanhã a entrega do smartphone ao Sebastião Quirino de Moraes.