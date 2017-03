As edições do jornal A TRIBUNA estão sendo utilizadas em projetos de incentivo à leitura e a escrita na Escola Estadual Pedro Ferreira, no Vale Rico, distrito de Guiratinga, localizado a 54 quilômetros de Rondonópolis. A idealizadora do projeto é a professora mestre Elis Aparecida Alves Martins Borges, com o apoio da diretora Reudimar Rodrigues Vieira.

“Os alunos do 5° ano já desenvolviam projetos relacionados a outras mídias. Porém, atualmente, estamos trabalhando também com o A TRIBUNA em atividades envolvendo a leitura, escrita, compreensão, interpretação, aprimorando assim seus conhecimentos, e ainda se informando dos acontecimentos noticiados pelo jornal”, disse a professora.

Ela explica, que as atividades envolvendo o conteúdo do periódico também são desenvolvidas com os alunos da Educação Infantil da Escola Municipal Dois Irmãos, que funciona em salas anexas à Escola Pedro Ferreira. “Um dos grandes desafios dos professores da educação básica é ensinar a leitura para os alunos, mas ensinar não só a decifrar códigos e sim a ter o hábito de ler. Seja por prazer, seja para estudar ou para se informar, a prática da leitura aprimora o vocabulário e dinamiza o raciocínio e a interpretação”, completou a professora Elis Aparecida.