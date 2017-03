A desumanização da sociedade contemporânea

Vive-se na contemporaneidade um processo de desumanização em todos os setores da existência humana. O que seria ou o que levaria a sociedade a essa contradição com sua essência que a define por razão (Zoon Logikon)? Tive a curiosidade de buscar no dicionário a definição do termo “desumanização” e encontrei: “Ato de desumanização; perda de determinadas qualidades morais do ser humano; tirar ou perder o caráter humano”.

A partir da definição, consegue-se enxergar com bastante clareza o “rosto” de uma sociedade que, ao longo de sua história, apresenta características de ruptura com a racionalidade (ZoonLogikon), essa que busca se orientar por meio dos valores éticos e morais e que, a cada momento da história ou da existência da humanidade, mostram-se “corroídos”, pelo individualismo, pela busca desenfreada de poder e pelo egoísmo, uma hipervalorização e centralização do “Eu”.

Percebe-se, ainda, que “nunca se viu tanta racionalidade no ser humano e paradoxalmente tanta irracionalidade”. A humanidade perdeu, como diz o filósofo Aristóteles (384-322 a.C), a dimensão da importância da busca do ponto de equilíbrio entre o “Excesso e Falta”. Essa falta de equilíbrio expõe a humanidade a todo tipo de riscos e até mesmo a sua autodestruição. SegundoThomas Hobbes (1588-1679), audestruição provêm do latim “homo homni lupus” que significa “O homem é o lobo do homem” e ainda em latim “bellum omnium contra omnes” que significa “A guerra de todos contra todos”.

Parecem que tais definições ainda retratam bem o cenário atual, marcado pela violência, homicídios, disputas de poder, miséria, fome, desemprego, reflexo também da desumanização das autoridades políticas em todas as esferas governamentais, que em sua maioria perderam a dimensão da importância de se buscar o ponto de equilíbrio. Governam não em benefício da população e sim em benefício de seus interesses, sem nenhum pouco de altruísmo. Governos que deveriam ser a “Esperança”, “Fonte” e “Elo” em relação a uma população que reclama o mínimo de direitos sociais, como a educação de qualidade, a saúde , a segurança, a aposentadoria e a moradia, estão diluindo esses direitos na insensibilidade da ganância. Aumentam, assim, a exclusão, a divisão, fazendo da existência humana a “pedra” de tropeço para o outro, um verdadeiro caos social.

Diante deste cenário de “lobos famintos” e de desumanização somos chamados a indagar: existe ainda uma possibilidade de a sociedade resgatar a sua humanização pautada em valores éticos e morais? É possível vislumbrar uma humanidade que tenha a consciência de que a dignidade humana é “fim em si mesma” I.Kant 1724-1804) e não tem preço? É possível ainda em tempos “sombrios”, como disse o literato brasileiro Raduan Nassar, vislumbrar uma humanidade em que a população seja humana?

Vivamos a humanidade que tem por essência a racionalidade e sejamos feliz em meio as contradições.

(*) Marcelo Batista é graduado em Filosofia/ Ciências da Religião