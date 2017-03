O evento “Alegrai-vos no Senhor”, realizado entre os dias 25 e 28 de fevereiro deste ano pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em parceria com a Rádio Shalom 107,5 FM, foi considerado um sucesso, com as dependências do templo sede sempre lotadas, além do espaço externo com grande público.

O pastor Denilson Lima, da Bahia, surpreendeu na exposição da Palavra de Deus, com uma abordagem muito profunda na área teológica. A cantora Fabiana Anastácio, de São Paulo, participou com grande êxito no sábado, domingo e segunda-feira. Já a cantora Shirley Carvalhaes, do Rio de Janeiro, com mais de 40 anos na área do louvor no Brasil, atraiu também pessoas de diversas cidades vizinhas na terça-feira.

Um dos departamentos da Igreja que chamou a atenção foi a Banda Harmonia Celeste, sob a regência do maestro Clebson Matos, abrilhantando o evento. O coordenador do “Alegrai-vos”, pastor Ildo Rodrigues, informou que o evento contabilizou mais de 80 pessoas que aceitaram a Cristo, além de grande número de pessoas batizadas no Espírito Santo.

Além do público no templo sede, houve noites de transmissão do evento pela Rádio Shalom que contaram com mais de 2 mil computadores ligados de diversas partes do Brasil. No fechamento do “Alegrai-vos”, houve a apresentação do resultado da venda de mais de 1.200 marmitex pelas congregações da Igreja objetivando a reforma da Rádio Shalom.

A intenção do pastor presidente da Assembleia de Deus em Rondonópolis, José Genésio da Silva, é que o próximo “Alegrai-vos”, em 2018, possa estar sendo realizado no novo Centro de Evangelismo, em construção no bairro Jardim Ebenezer.