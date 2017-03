Deixe seu comentário

A benemérita Fátima Maggi Ribeiro, mulher de excelência em prol do bem!

Como sempre, ela faz bonito na arte de bem-receber suas amigas, juntamente com a família, oferecendo do bom e do melhor para brindar seu niver em clima de open house e solidariamente. Duda Aguiar arrasou em suas iguarias e o toque decorativo de Sirlei Gnann, ambas arrasaram. Por lá estavam: Zilma Guelere, Neusa, Norma, Salete, Aidée, Leninha, Fafá, Ivane, Marta, Neusa Neves, Isa Aguiar, Tânia Trojan, Marlene, Mara Lídia, Vilma, Pina, Maria Vetorasso, Maria Seixas, Vera Lima, Keli, Renata Bezerra, Juliana Matos, Kássia Matos, Mara Freitas, Irinéia Ribeiro, Sueli Delgado, Saleti Hubner, Elenice Laurindo, entre outros. Fotos de Lucas Mateus.