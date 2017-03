Deixe seu comentário

Jantar do Moai teve cenário ideal na Guelere Delicatessen bistrô!

O casal pra lá de querido, Salete Fabris e Altair, protagoniza jantar do moai dos deuses, assinado por Zilma Guelere. Alguns convivas e integrantes do grupo que estiveram por lá: Vera e João Batista, Glaci e Pedro Jacyr, Saleti e César, Roseli e Cacílio, Tânia Sandrini, Mara Lídia e Adirceu, Mara Zaher, Virgínia e Marcelo Cerceau, Sônia Yamauchi, Neusa e Nei, Dayse Sant’Anna, entre outros. Fotos de Lucas Mateus.