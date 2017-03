Deixe seu comentário

O Capítulo Rosacruz Rondonópolis passou a contar, a partir deste domingo, 26/03/2017, com seu novo dirigente para o ano R+C 3370, quando o Frater Sérgio Sato assumiu o cargo de Mestre de Pronaos, tendo tido o simbolismo dessa função repassado às suas mãos por seu antecessor, Frater Júlio César Farias, que também empossou o Frater Eduardo Pinheiro Santana como Secretário e manteve no cargo de Guardião o Frater Sarion Hevandro Chrun. Na ocasião, os rosacruzes se uniram para confraternizar e realizar os trabalhos de meditação e visualização por um mundo mais justo e um desenvolvimento pessoal mais poderoso e consciente, mantendo a constância do propósito iniciado há mais de três milênios