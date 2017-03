Deixe seu comentário

A COISA TÁ FEIA I

Em tempos de Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit), quem passava pela BR-163/364 em Rondonópolis, imaginava que a cidade só poderia estar abandonada, devido ao mato alto nos canteiros centrais e margens da rodovia. Veio a privatização, e nós, inocentemente pensamos: “agora será diferente”. Bobagem, nem público e nem privado, a situação é a mesma.

A COISA TÁ FEIA II

Como é possível que, em uma rodovia com tamanho tráfego e pedagiada, seja aceito que a grama sequer seja podada. Pelos valores arrecadados, no mínimo, todo esse trecho urbano deveria estar “brilhando”. Mas isso é coisa mesmo de sonhador, que acha que um dia o paisagismo na entrada da cidade será diferente. Dia após dia, a concessionária vai levando a vida, arrecadando… E o povo? Bom, não é necessário escrever.

PESO EXTRA

Bem lembrado por um amigo da coluna, é o fato do viaduto da Avenida Presidente Médici estar recebendo peso extra desde dezembro passado, devido ao rompimento de uma avenida que dá acesso ao Distrito Industrial. Agora, o viaduto está sendo muito mais utilizado pelos caminhões e carretas, com fluxo intenso noite e dia. Observando a situação, o coleguinha perguntou: será que esse viaduto suporta tudo isso?

BURACOS

E pelas ruas de Rondonópolis, os buracos vão se multiplicando. Embora a gestão tenha começado com tudo na operação tapa-buracos, os dias foram passando e parece que o ânimo esfriou. As principais vias até que estão com trafegabilidade, mas, pelos bairros, a situação não é nada boa. É bom a gestão começar a resolver a situação, já que insiste em rejeitar o apelido conquistado em sua outra passagem pelo Paço Municipal.

POLÍCIA NA ESCOLA

Policiais civis de Rondonópolis estão percorrendo escolas da cidade com palestras para apresentar os projetos sociais “De Bem Com a Vida” e “De Cara Limpa Contra as Drogas”, da Polícia Judiciária Civil (PJC) de Mato Grosso. Na Escola Estadual Francisca Barros de Carvalho, na Vila Olinda II, em Rondonópolis, aproximadamente 240 alunos participaram da atividade, juntamente com professores e funcionários. Durante as palestras, investigadores e escrivães falam sobre os projetos sociais e as situações de risco que o envolvimento com drogas lícitas e ilícitas podem causar.

FUTEBOL AMERICANO

Acontece hoje (18) no Estádio Municipal Luthero Lopes, um amistoso entre o Rondonópolis Hawks e o Campo Grande Predadores, às 18h. A entrada será 1 quilo de alimento não perecível, que será doado posteriormente apara uma instituição de caridade de Rondonópolis. A partida faz parte da preparação da equipe rondonopolitana para as competições do ano, começando pelo estadual já em abril.