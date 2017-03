Apesar da morosidade, o atual presidente da Coder garantiu ao Jornal A TRIBUNA que o projeto de reforma geral será executado pela nova administração.

Anunciado no final do ano passado, o começo da reforma geral da Praça dos Carreiros, uma das principais do município de Rondonópolis, foi esquecido com a entrada da nova administração municipal, sob o comando do prefeito Zé Carlos do Pátio. A obra já conta com projeto pronto e recursos garantidos no orçamento, inclusive recebeu ordem de serviço em 2016, mas até agora não foi iniciada; nada foi mexido no local.

A situação da Praça dos Carreiros é uma das mais críticas em Rondonópolis, considerando estar localizada no Centro da cidade. Em função até dos inúmeros problemas, uma reforma geral do espaço era cobrada há muito tempo na cidade. Em 2015, a Prefeitura havia anunciado o projeto de revitalização geral e a execução do monumento do carro de boi na Praça dos Carreiros, junto a Rua Rio Branco, que custou cerca de R$ 222 mil.

No ano passado, a Prefeitura firmou um contrato, a partir de dispensa de licitação, com a Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder) para reforma geral da Praça dos Carreiros. O projeto montado pela gestão anterior está avaliado em R$ 1.679.200,16, incluindo palco e chafariz, próximo ao monumento; novo ponto de ônibus, lojas e banheiros públicos; e reconstrução do piso, canteiros, iluminação, pergolado e paisagismo.

Na verdade, a demora para o começo das obras de reforma da Praça dos Carreiros vem se arrastando desde outubro do ano passado. Apesar da morosidade, o atual presidente da Coder, José Severino da Silva Neto, o Nino, garantiu ao Jornal A TRIBUNA que o projeto de reforma geral será executado pela nova administração. “Vamos retomar essa obra!”, garantiu para a reportagem.

O presidente da Coder justificou à reportagem que está esperando a conclusão da licitação dos materiais necessários – almejada ainda para este mês de março – para dar início à reforma. Conforme Nino, inicialmente, a intenção era interditar somente uma parte da praça para execução da reforma, mas atesta que será necessária a interdição, com tapumes, de todo o espaço, considerando os trabalhos pertinentes a drenagem.

No entanto, nesse meio tempo, chamam a atenção os esforços recentes da gestão Zé do Pátio para montagem e elaboração do projeto da “Praça do Povo”, na área da antiga rodoviária, enquanto que a situação da Praça dos Carreiros, há tempo reclamada, segue sendo um péssimo cartão-postal no município.