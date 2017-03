A partir de agora, o empregado, ao fazer o pedido de demissão, caso tenha um novo emprego, deverá cumprir 10 dias de aviso, eximindo de cumprir o restante

Os empregados no comércio de Rondonópolis passam a ter como novo piso salarial o valor de R$ 1.004,00, ante a R$ 948,00 do ano passado, representando um reajuste de 5,90% (para aqueles que ganham acima do piso, o índice de reajuste também é 5,90%). A definição consta na convenção coletiva do comércio 2017, válida entre 1º de janeiro e 31 de dezembro do referido ano, que foi fechada ontem (13/3).

O presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Rondonópolis, Lucas Gonçalves, e o presidente e o vice-presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Rondonópolis, respectivamente, Almir Batista de Santana e Geovane Reis Sales, estiveram ontem no Jornal A TRIBUNA para tornar público o desfecho da nova convenção coletiva.

Vale informar que a data-base da categoria é 1º de janeiro, contudo as negociações para o fechamento da convenção coletiva acabaram se arrastando até agora. Almir Batista pediu desculpas devido à demora na conclusão das negociações, justificando que existiam interesses divergentes e que se buscava um acordo que ficasse bom para os dois lados.

Quanto ao novo salário do comércio, Almir externou que não é o valor que gostaria de repassar aos comerciários, mas, devido a esse período de quase três anos de dificuldades no Brasil, foi o possível. Ainda assim, atesta que o piso salarial do comerciário de Rondonópolis está entre os maiores. Em Cuiabá, cita que o piso salarial do comércio ficou em R$ 990,00.

Apesar de considerar o aumento do piso inexpressivo em termos pecuniários, Lucas Gonçalves enfatiza que tem um papel social expressivo. Nesse contexto, lembra que 2016 foi um ano economicamente bem ruim para o comércio e que, mesmo abaixo do índice da inflação, o atual reajuste é uma oportunidade para o empresário se reerguer e conceder um ganho real ao comerciário no próximo ano.

Lucas Gonçalves aponta que outra mudança significativa na convenção coletiva é quanto ao aviso prévio no pedido de demissão. A partir de agora, o empregado, ao fazer o pedido de demissão, caso tenha um novo emprego, deverá cumprir 10 dias de aviso, eximindo de cumprir o restante.

Geovane Sales também reforçou a explicação em relação à demora para o fechamento da convenção coletiva 2017, argumentando que, cada vez mais, as diretorias dos dois sindicatos estão procurando ouvir e atender aos anseios dos seus associados, proporcionando uma maior participação das diversas categorias. “Não é uma decisão por si próprio, mas ouvindo os associados”, justificou.

As partes envolvidas no acordo enfatizam que os empresários devem pagar agora os valores retroativos de janeiro e fevereiro deste ano.