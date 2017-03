Deixe seu comentário

Com bom público no estádio Luthero Lopes, neste domingo(12) o União ganhou do Araguaia por 2 a 1 e deu mais um importante passo para a classificação para a próxima fase. A partida foi válida pela 8ª rodada do campeonato mato-grossense de futebol, com o resultado o Colorado chegou aos 16 pontos e é líder isolado do grupo B, com expressivos 88,9% de aproveitamento.

A partida começou movimentada, com as duas equipes criando situações de gols antes dos cinco minutos de jogo. Depois um período de estudos, com o União tendo o comando das ações ofensivas, mas pecando na finalização. As 16 minutos, o União abriu o placar, após cruzamento perfeito do lateral Leandro, que encontrou Everton Matheus livre, na segunda trave, que dominou e bateu firme para o gol.

No segundo tempo, o Araguaia veio disposto a empatar e na cobrança de falta de Leonardo, a bola foi no travessão de Rubens Junior, um susto para a torcida Colorada. Depois deste lance, o Araguaia animou-se e na bela jogada de Kaoan, aos 10 minutos, o time visitante empatou a partida.

Sem deixar-se abater com o empate, o Colorado continuou buscando o ataque, sempre com os lançamentos do meia Calado, que tinha como alvo a dupla Ricardo e Papel. Aos 22 minutos, na cobrança de escanteio de Calado, o camisa 9 Valdir Papel subiu mais alto que a zaga e fez o segundo o União. O vermelhinho ainda teve duas chances de ampliar, mas as finalizações foram para fora.

A próxima partida do União pelo Mato-Grossense será diante do Cuiabá, na Arena Pantanal, no dia 22 de março. O Araguaia encerra a sua participação no estadual diante do Operário Ltda, na próxima quarta-feira, às 15h, no Dutrinha.