Após a confirmação da unidade do “Ganha Tempo” em Rondonópolis, a Prefeitura e o Governo do Estado, através da MT-PAR (responsável por articular parcerias público-privada), apresentaram ontem (10/3) a proposta de implantação de várias estruturas públicas na área da antiga rodoviária, no Centro da cidade, em um projeto que vem sendo chamado de “Praça do Povo”. A ideia é que a área, com 10 mil m², receba, além do “Ganha Tempo”, uma praça de alimentação, biblioteca pública, centro multicultural, teatro, posto policial, estacionamento de subsolo e espaço de contemplação, com memorial. Vale ressaltar que ainda é apenas uma proposta, a qual não está oficializada e nem há recursos disponíveis. Apenas o “Ganha Tempo” está garantido. A estimativa é que as estruturas demandem R$ 70 milhões, sem considerar o “Ganha Tempo”.

A proposta foi apresentada no auditório do paço municipal, na Vila Aurora, pelo prefeito Zé Carlos do Pátio e pela presidente da MT-PAR, Maria Stella Conselvan, na companhia do deputado estadual Sebastião Rezende, para a imprensa, autoridades públicas, servidores públicos e representantes de entidades. Sebastião Rezende foi responsável pela articulação da viabilização da área para sediar a unidade do “Ganha Tempo” na cidade, que presta inúmeros serviços públicos em um mesmo local, procurando o prefeito e definindo uma audiência pública com a comunidade. Ele lembra que o projeto apresentado ontem surgiu do anseio popular exposto na audiência pública para que toda a área da antiga rodoviária estivesse sendo ocupada, não apenas parte dela. “O sonho da população rondonopolitana é ver revitalizada aquela área”, observou o parlamentar.

O prefeito se mostrou bastante animado com a proposta, apesar de reconhecer que não há recursos para sua viabilização. Zé Carlos explicou que a intenção é justamente estudar meios para viabilizar as estruturas almejadas na “Praça do Povo”, a exemplo de uma parceria público-privada (PPP) envolvendo Município e Estado, com o respaldo da MT-PAR. “Essa é uma das poucas experiências que o Estado está tendo de parceria público-privada entre Município, Estado e iniciativa privada”, externou. A partir de agora, destacou que está sendo aberto um amplo debate, de forma conjunta entre as partes envolvidas, para se chegar na melhor forma para viabilizar esse projeto de expressivo valor. Apesar da PPP, ele fez questão de enfatizar que os cidadãos vão poder fazer uso de espaços como a biblioteca e o “Ganha Tempo” sem custos adicionais.

Maria Stella fez a apresentação do projeto inicial da “Praça do Povo” montado pela MT-PAR, explicando que se trata de uma concepção inovadora até em se tratando de Brasil. Ela destacou que a ideia é trabalhar uma estrutura verticalizada, com estruturas integradas e dentro de conceitos de sustentabilidade, com muito espaço verde. Disse que a parceria público-privada é viável no projeto, considerando que muitos dos espaços podem ser explorados comercialmente, como o estacionamento, o teatro, a praça de alimentação ou mesmo a cessão do nome para as estruturas públicas, de modo a gerar receita. “Existe uma cota de investimentos públicos [para concretizar o empreendimento], mas temos como compartilhar esses custos com a iniciativa privada”, atestou.

AS ESTRUTURAS DO PROJETO:

O estacionamento de subsolo, com 300 a 600 vagas, é a estrutura mais cara do projeto, tendo um custo estimado de R$ 35 milhões. Também constam biblioteca pública com novo conceito, estimada em R$ 5,3 milhões; praça de alimentação, orçada em R$ 14,1 milhões; centro multicultural, orçado em 8,215 milhões; teatro para 600 lugares, avaliado em R$ 6,285 milhões; e posto policial, com custo de R$ 925 mil. Estuda-se ainda construir um terminal urbano de passageiros na Praça dos Carreiros dentro do projeto. A unidade local do “Ganha Tempo”, que já está sendo licitada pelo Estado, ocupará 2 mil m² e está orçada em R$ 8 milhões.