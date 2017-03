1º Festival Esportivo Parque das Águas acontece em abril

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer realiza nos próximos dias 1 e 2 de abril, o 1º Festival Esportivo Parque das Águas. O objetivo da competição é incentivar práticas de esportes no Cais, otimizar o espaço e convidar a comunidade para prestigiar o local. “O Parque das Águas é um patrimônio que temos que valorizar, é uma área para ser usufruída pela nossa sociedade, e nada mais justo do que desenvolver um evento a altura. A ideia é passar a movimentar ainda mais aquele local e trazer as famílias para desfrutar do espaço”, ressaltou o secretário Municipal de Esporte, Jailton Nogueira de Souza.

O início do evento está previsto para às 15h e segue até as 19h no sábado (1). A programação continua no mesmo horário no domingo (2). Serão realizadas as modalidades muay thai, handbeach (handebol de areia), futebol de areia, vôlei de praia, skate e basquete street. Todas as modalidades serão realizadas nas categorias masculino e feminino. As premiações serão de 1 ° a 3° lugar com medalhas e troféus.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas na sede da Secretaria de Esporte, localizada na Avenida Otávio Pitaluga, nº 207, no Jardim Guanabara (ao lado da Uramb). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (66) 3411-4327.

CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2017

Além do Festival Esportivo, a Secretaria Municipal de Esporte promove também em abril o Campeonato Municipal de Futsal 2017, cujas inscrições já estão abertas. Os interessados devem procurar a Secretaria de Esportes para garantir a vaga.

Clubes, equipes e associações são convidados a participar da competição que não tem taxa de inscrição. Conforme a Secretaria de Esportes, são 16 vagas e as inscrições terminam na próxima terça-feira (28), às 17 horas, quando também acontecerá o congresso. A competição terá início no dia 3 de abril, e os jogos serão realizados nas quadras dos bairros Coophalis, Vila Operária, Monte Líbano e Parque Universitário.