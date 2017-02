O prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) confirmou à reportagem do A TRIBUNA ontem (15), que dará início ao chamamento dos aprovados no concurso público realizado em maio de 2016, onde foram ofertadas 229 vagas para o ensino superior e mais 98 para o ensino médio e médio técnico, pelos médicos especialistas aprovados.

Conforme o prefeito, 25 médicos especialistas serão convocados e empossados, para atuar na rede Municipal de Saúde. “Eu disse que chamaria os aprovados conforme a necessidade, e o Município está precisando muito de médicos especialistas”, afirmou.

As especialidades que serão alvo da convocação ainda não foram divulgadas, mas vem em bom momento, já que existe muita reclamação da população, especialmente no atendimento do Ceadas, devido a falta de médicos.

Conforme divulgado pela gestão anterior, as vagas para médicos tinham como salário inicial pouco mais de R$ 2.000,00 e, após a baixa procura, passaram a ser R$ 6.500,00 inicial. Antes da mudança, 8 cargos de especialidades médicas não receberam nenhuma inscrição. Com a mudança, 6 cargos de especialidades médicas continuaram a não receber inscrições, como geriatra, neuropediatra e proctologista. Outro cargo teve apenas 1 inscrito para 2 vagas oferecidas, no caso, para médico neurologista.

No início do ano, a secretária Municipal de Saúde, Izalba Albuquerque, informou que em Rondonópolis mais de 18 mil pessoas aguardam por exame de ultrassom e raio-X, e mais de 30 mil pessoas estão na fila para consulta médica com especialistas, o que expõe a necessidade da contratação de mais médicos.

“Além dos médicos, nós já empossamos mais de 100 professores que passaram no concurso público da Educação, e conforme a necessidade, chamaremos mais aprovados de outras áreas”, disse Zé do Pátio. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur), que estava presente no momento do anúncio, comemorou a informação e disse que cobrará a convocação de mais aprovados no concurso para tomarem posse de seus cargos.